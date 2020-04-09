Борьба с коронаврусом: Бизнес Черкасской области собрал около 20 млн грн

В Черкасской области местный бизнес собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Об этом в рассказала директор БФ "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-2019" Любовь Ропало.
"Более 3 млн 400 тыс. грн мы получили от бизнеса, к которому обращались лично. А также от тех, кто проявил инициативу самостоятельно.
Еще 14 млн грн - это средства, аккумулированные компанией МХП (производитель курятины "Наша Ряба" - ред) и их партнерами на счета БФ "МХП Громаді". Компания и упомянутый БФ отдельно от нас формируют списки больниц, которые нуждаются в помощи, и согласовывают их с главным управлением здравоохранения Черкасской ОГА", - рассказала она.
Ропало добавила, что из 3 млн 400 тыс. грн пока использовано 500 тыс. грн - на средства индивидуальной защиты, говорит директор БФ.
"Больше всего их пошло на Черкасскую городскую инфекционную больницу. Это респираторы, защитные экраны, комбинезоны полипропиленовые. Подобную передачу мы планируем в Черкасскую областную больницу, сейчас ведем переговоры", - уточнила Ропало.
Помощь от благотворительного фонда получила также Каменская центральная районная больница.
"На прошлой неделе мы им направили средства индивидуальной защиты, в основном - маски", - уточнила она.
Напомним:
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.