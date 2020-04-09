Борьба с коронаврусом: Бизнес Черкасской области собрал около 20 млн грн

Новости Украины:В связи с острой потребностью средств на борьбу с коронавирусом в Черкасской области местный бизнес собрал около 20 млн на противодействие заболеванию.

В Черкасской области местный бизнес собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Об этом в рассказала директор БФ "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-2019" Любовь Ропало.

"Более 3 млн 400 тыс. грн мы получили от бизнеса, к которому обращались лично. А также от тех, кто проявил инициативу самостоятельно.

Еще 14 млн грн - это средства, аккумулированные компанией МХП (производитель курятины "Наша Ряба" - ред) и их партнерами на счета БФ "МХП Громаді". Компания и упомянутый БФ отдельно от нас формируют списки больниц, которые нуждаются в помощи, и согласовывают их с главным управлением здравоохранения Черкасской ОГА", - рассказала она.

Ропало добавила, что из 3 млн 400 тыс. грн пока использовано 500 тыс. грн - на средства индивидуальной защиты, говорит директор БФ.

"Больше всего их пошло на Черкасскую городскую инфекционную больницу. Это респираторы, защитные экраны, комбинезоны полипропиленовые. Подобную передачу мы планируем в Черкасскую областную больницу, сейчас ведем переговоры", - уточнила Ропало.

Помощь от благотворительного фонда получила также Каменская центральная районная больница.

"На прошлой неделе мы им направили средства индивидуальной защиты, в основном - маски", - уточнила она.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.