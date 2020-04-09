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В центре Одессы обвалился старинный дом

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В центре Одессы обвалился старинный дом
14:09 Сегодня Телеграф Думская Фото: Думская

Новости Украины:Историческое здание сегодня частично обрушилось в Одессе на углу Канатной и переулка Нахимова.

Старинный дом обрушился в центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова 9 апреля. Предварительно, никто не пострадал. Прохожим в последний момент удалось перебежать дорогу на другую сторону.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в момент обрушения бригада строителей как раз отошла, а девушка, которая проходила мимо, за несколько секунд до инцидента успела пройти, сообщает "Думская".

Накануне дом начали ремонтировать. По словам Труханова, здание принадлежит порту, но его передали в аренду частному предпринимателю, который и устроил ремонт.

"Вероятно, работы велись с нарушением регламента. Мы взяли материалы с камер наблюдения. Мы будем разбираться, что они сделали. Может, разрушили несущие стены",– сказал Труханов.

Обвалившийся дом – памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году.

Впоследствии появилось видео с моментом аварии. На нем видно, что буквально за несколько секунду до инцидента двое женщин успели перебежать дорогу.

Как сообщалось, в Одессе спасатели ликвидируют пожар на 6-м этаже 6-этажного жилого дома, ориентировочная площадь возгорания 400 кв.м.

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Одесса, Дом, Происшествие, Геннадий Труханов.
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