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В Одессе произошел пожар в жилом доме

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В Одессе произошел пожар в жилом доме
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины:В одесском микрорайоне "Вузовский" горит жилой дом.

В Одессе спасатели ликвидируют пожар на 6-м этаже 6-этажного жилого дома, ориентировочная площадь возгорания 400 кв.м.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, 27 марта в 2:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме.

Спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 6-м этаже 6-ти этажного жилого дома.

"В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова повышен до "Пожар РАНГ №2". Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек. В 07:00 пожар локализован, сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара. Ориентировочная площадь пожара - 400 м2", сказано в сообщении.

От ГСЧС привлечено 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

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Напомним, в субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

Как сообщалось, курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горела 4-этажная база отдыха.

В Днепровском районе Киева - на Гидропарке - загорелось кафе "Камышовый кот".

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Одесса, Пожар, Спасатели, ГСЧС.
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