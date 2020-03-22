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В Одессе горел торговый центр

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В Одессе горел торговый центр
09:39 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

В субботу в 18:04 в Одессе по ул. Небесной сотни, 2, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании ТЦ "СитиЦентр". Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании торгового центра.

"В 18:25 пожар локализован, и 18:52 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 44 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе во время ликвидации пожара в трехэтажном доме обрушилась лестница, в результате чего был травмирован спасатель, его госпитализировали.

Напомним: 

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
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