В Одессе горел торговый центр

Новости Украины:В субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

В субботу в 18:04 в Одессе по ул. Небесной сотни, 2, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании ТЦ "СитиЦентр". Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании торгового центра.

"В 18:25 пожар локализован, и 18:52 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 44 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе во время ликвидации пожара в трехэтажном доме обрушилась лестница, в результате чего был травмирован спасатель, его госпитализировали.

Напомним: