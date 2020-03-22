В Одессе горел торговый центр

В субботу в 18:04 в Одессе по ул. Небесной сотни, 2, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании ТЦ "СитиЦентр". Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании торгового центра.
"В 18:25 пожар локализован, и 18:52 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 44 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Одессе во время ликвидации пожара в трехэтажном доме обрушилась лестница, в результате чего был травмирован спасатель, его госпитализировали.
Напомним:
В Киеве произошел пожар в складском здании на территории химзавода ООО "Украгросинтез".
В Курахово, Донецкая область, произошел пожар на 5-м этаже 5-ти этажного дома. Как сообщили в ГСЧС, спасены четыре человека, трое из них - дети.
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