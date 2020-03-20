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В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибли два человека

В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибли два человека
12:31 Сегодня Телеграф DSNSKyiv Фото: DSNSKyiv

Новости Украины:Пожар произошел в одном из многоэтажных домов Киева 20 марта.

В Днепровском районе Киева в пожаре в многоэтажке погибли два человека. Возгорание произошло в 10-этажном доме на Харьковском шоссе, 2.

Пожар начался в одной из комнат квартиры на третьем этаже, сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

"Во время разведки в соседней комнате были найдены тела двоих погибших: женщины 1936 года рождения и мужчины 1970", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила спасателям в 2:36, в 3:05 огонь был ликвидирован. На месте работали четыре единицы техники и около 16 человек личного состава.

В Днепре произошел пожар, погиб ребенок и двое госпитализированы

Напомним: 

В Киеве произошел пожар в складском здании на территории химзавода ООО "Украгросинтез".

В Курахово, Донецкая область, произошел пожар на 5-м этаже 5-ти этажного дома. Как сообщили в ГСЧС, спасены четыре человека, трое из них - дети.

В одной из квартир 5-ти этажного дома в Днепровском районе Киева произошел пожар, пострадал ее житель

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Киев, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
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