В Затоке спасатели потушили пожар на территории базы отдыха (Фото и видео)

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горела 4-этажная база отдыха.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, примерно в 18:40 в службу спасения поступило сообщение о возгорании 4-х этажного здания базы отдыха "Апартаменты Затока".
По прибытию первого отделения установлено возгорание 1, 2, 4 и мансардного этажей на ориентировочной площади 1 тыс. кв. м.
От ГСЧС для тушения пожара привлечено 7 единиц техники и 28 человек личного состава. В 20:20 пожар локализован и в 21:28 пожар был ликвидирован на площади 1000 м2. Погибших и пострадавших нет.
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