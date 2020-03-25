В Киеве в Гидропарке сгорело деревянное кафе: фото и видео

Новости Украины:Огнем было охвачено 300 кв. м площади, тушение пожара осложнялось отсутствием гидрантов.

Сегодня утром в Днепровском районе Киева - на Гидропарке - загорелось кафе "Камышовый кот". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

"25 марта в 7:14... поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию пожарные установили, что горит одно из кафе на Гидропарке.

Сообщается, что тушение пожара осложняло отсутствие пожарных гидрантов, поэтому пожарные устанавливали гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки.

Поскольку кафе построено из дерева, пламя быстро распространялось по зданию, однако в 8:07 спасатели локализовали возгорание на площади 300 кв. м и в 8:40 - ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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