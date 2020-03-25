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В Киеве в Гидропарке сгорело деревянное кафе: фото и видео

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В Киеве в Гидропарке сгорело деревянное кафе: фото и видео
10:39 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Огнем было охвачено 300 кв. м площади, тушение пожара осложнялось отсутствием гидрантов.

Сегодня утром в Днепровском районе Киева - на Гидропарке - загорелось кафе "Камышовый кот". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

"25 марта в 7:14... поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию пожарные установили, что горит одно из кафе на Гидропарке.

Сообщается, что тушение пожара осложняло отсутствие пожарных гидрантов, поэтому пожарные устанавливали гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки.

Поскольку кафе построено из дерева, пламя быстро распространялось по зданию, однако в 8:07 спасатели локализовали возгорание на площади 300 кв. м и в 8:40 - ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горела 4-этажная база отдыха.

В Киеве произошел пожар в складском здании на территории химзавода ООО "Украгросинтез".

В Курахово, Донецкая область, произошел пожар на 5-м этаже 5-ти этажного дома. Как сообщили в ГСЧС, спасены четыре человека, трое из них - дети

В одной из квартир 5-ти этажного дома в Днепровском районе Киева произошел пожар, пострадал ее житель

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Киев, Пожар, Кафе, ГСЧС.
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