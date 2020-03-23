В Киеве в гаражах произошел взрыв, из-под завалов спасли мужчину

Новости Украины:В ночь на понедельник, 23 марта, на территории гаражного кооператива на улице Крайней в Деснянском районе Киева произошел взрыв.

Один человек пострадал в результате пожара с последующим взрывом неизвестного происхождения в ночь на понедельник на территории одного из гаражных кооперативов на ул.Крайней в Деснянском районе Киева, сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение бетонных конструкций рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, информация о взрыве поступила спасателям в 4:56 в воскресенье. В ходе пожара огонь распространился на два рядом расположенных гаража.

В 5:39 пожар был локализован. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются. На месте происшествия работает 6 единиц техники и 23 человека личного состава подразделений управления ГСЧС, также задействованы и спасатели Киевской службы спасения.

Напомним: