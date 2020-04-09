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Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности

Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности
14:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ближайшие сутки погоду большинства областей в Украине будет определять малоактивный атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди.

В ближайшие сутки погоду большинства областей в Украине будет определять малоактивный атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентра

Ночью в северной части, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

10 апреля температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях 1-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем в западных и северных областях 9-14° тепла, на остальной территории 15-20°, на юге Одесской области до 23°; в высокогорье Карпат ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу - местами небольшой дождь; температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

11 апреля в Украине будет без осадков, лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных западных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5; днем 9-14° тепла, на северо-востоке страны 6-11°.

Ночью заморозки, а днем жара: какой будет погода в ближайшие дни

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, на почве заморозки 0-3; днем 11-13° тепла.

Заморозки на поверхности почвы ожидаются ночью 11 и 12 апреля в Киевской области, а ночью 12 апреля – и в воздухе, предупреждает Укргидрометцентр.

"По области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в сообщении.

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Киевская область, Погода, Заморозки, Синоптики, Апрель, Атмосферный фронт.
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