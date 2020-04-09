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Ночью заморозки, а днем жара: какой будет погода в ближайшие дни

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Ночью заморозки, а днем жара: какой будет погода в ближайшие дни
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В четверг погода в Украине существенно не изменится, а в пятницу местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 9 апреля, в Украине в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, ночью на территории страны будет холодно, а днем – интенсивный прогрев воздуха, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла, на западе страны до 23°, на Левобережье 12-17°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 апреля самая высокая температура днем была 23,8 в 1972г., самая низкая ночью -5,1 в 1896г.

Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, такую погоду определяет антициклон Loris. Поэтому удержится солнечная и сухая погода во всех областях.

Ветер будет небольшим, максимум умеренным. Дуть он будет в западном и северо-западном направлении. Скорость его составит 3 – 8 метров в секунду. Температура же днем достигнет +15... +22 градусов.

Относительно Киева, то в четверг можно ожидать также солнечную и сухую погоду. В то же время день 9 апреля в столице будет очень теплым – столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 9 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +20... +22
  • Львов – +20... +22
  • Ивано-Франковск – +20... +22
  • Тернополь – +19... +21
  • Черновцы – +19... +21
  • Хмельницкий – +20... +22
  • Луцк – +19... +21
  • Ровно – +19... +21
  • Житомир – +18... +20
  • Винница – +17... +19
  • Одесса – +15... +17
  • Николаев – +17... +19
  • Херсон – +15... +17
  • Симферополь – +15... +17
  • Кропивницкий – +16... +18
  • Черкассы – +17... +19
  • Чернигов – +16... +18
  • Суммы – +14... +16
  • Полтава – +14... +16
  • Днепр – +15... +17
  • Запорожье – +16... +18
  • Донецк – +14... +16
  • Луганск – +14... +16
  • Харьков – +14... +16
  • Киев – +17... +19

В пятницу, 10 апреля, ночью в западных и северных областях, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге и востоке 14-19°.

В Киеве на 10 апреля прогнозируется местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 10-13°.

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

11 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью небольшой дождь. Температура ночью в восточных областях и на побережье морей 4-8° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем в Украине 9-14° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 11 апреля без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

12 апреля в Украине будет без осадков; ночью сильные заморозки 0-5°, лишь в большинстве южных областей и в Закарпатье 1-6° тепла, температура днем 9-14° тепла, в юго-западной части до 17°, на северо-востоке 6-11°. 13 апреля - без осадков, днем в западных, Житомирской областях небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье до 8°, днем 12-18°, на западе до 20°; в восточной части ночью сильные заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.

В Киеве без осадков. 12 апреля ночью сильные заморозки 0-5°, температура днем 9-14° тепла; 13 апреля ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
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