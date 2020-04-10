СБУ поймала беженца-мошенника

Новости Украины:В Киеве задержали мошенника, который находился в международном розыске.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали гражданина одной из стран Каспийского бассейна, который находился в международном розыске за мошенничество в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Придерживаясь конспирации, злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, мужчина пытался получить статус политического беженца", - сказано в сообщении.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место жительства. Задержали иностранца в Голосеевском районе столицы в арендованной квартире.

Проводятся соответствующие следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции.