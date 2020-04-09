В Киеве "заминировали" больницу, где лечат больных коронавирусом

Новости Украины:В Киеве неизвестные заявили о заминировании корпуса Александровской больнице, где лечат больных с коронавирусом.

В Киеве полиция получила сообщение от неизвестных о минировании Александровской больницы, сообщает "Киев оперативный" .

"Только-что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв" - говорится в сообщении, на официальной странице "Киев оперативный" в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Киевские полицейские проверяют информацию о о минировании Александровской больницы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Администрация медучереждения приняла решение о переводе больных в другой корпус.

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события", - подытожили в полиции.

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Напомним: