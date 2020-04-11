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Суббота, 11.04.2020
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Львовская опера будет проводить представления онлайн (Видео)

Львовская опера будет проводить представления онлайн (Видео)
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Трансляции Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой можно смотреть онлайн.

Министерство культуры и информационной политики рекомендует украинцам посмотреть трансляции Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Об этом говорится на странице министерства на Telegram-канале.

"10-12 апреля состоятся показы опер и балетов мировой классики", - информируют в МКИП.

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Как отмечается, 10 апреля в 19:00 – балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса; 11 апреля в 12:00 – опера "Наталка Полтавка" Николая Лысенко; 11 апреля в 19:00 – опера "Мадам Баттефляй" Джакомо Пуччини; 12 апреля в 12:00 – опера "Наталка Полтавка" Николая Лысенко; 12 апреля в 19:00 – балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса.

Доступ к просмотру действителен на время трансляции спектакля и 2 часа после его окончания.

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Львов, Опера, Карантин, Коронавирус, COVID-2020.
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