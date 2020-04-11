Мариуполь получил лабораторию для диагностики COVID-19 (Фото)

Новости Украины:Мариуполь получил лабораторию для проведения исследований на коронавирус.

В Мариуполь поступила лаборатория для проведения исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом 10 апреля сообщили в Мариупольском городском совете.

"В Мариуполь поступила лаборатория для проведения исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Оборудование разместили в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, на базе городской больницы №4", - говорится в сообщении.

Отмечено, что лаборатория компактная и автоматизированная, и благодаря ее небольшим размерам отсутствует ограничение по размещению устройства.

ПЦР-лаборатория позволяет с высокой точностью определять наличие коронавирусной инфекции в организме человека, результат можно получить в течение 40 минут. Также она необходима для выявления вирусов гриппа типов А, В, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновирусов человека и микоплазменной пневмонии.

На основе технологии полимезарной цепной реакции система может быть использована с образцами биологических материалов человека из верхних дыхательных путей для клинического выделения нуклеиновых кислот, амплификации, анализа ДНК или РНК.

В горсовете напомнили, что это оборудование подарено городу благотворительным фондом.

По словам Мариупольского городского головы Вадима Бойченко, ранее результаты анализов из Киева приходилось ждать три дня, а теперь процесс диагностики инфицированных пациентов ускорится.

"Это позволит максимально быстро принимать решения относительно лечения пациентов. А как показывает международная практика, главное - скорость воздействия", - подчеркнул мэр.

Это уже вторая лаборатория для диагностики COVID-19 в регионе. Первая заработала 6 апреля в Донецком областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом в городе Славянск на севере области.

Напоминаем, всего в Донецкой области по состоянию на утро 10 апреля было подтверждено 11 случаев COVID-19: 6 - в Мариуполе, 1 - в Белозерском, 1 - в Мирнограде и 2 - в Дружковке, один из них летальный исход, а одна женщина в Бахмуте выздоровела.

В Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.