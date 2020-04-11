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Украина отправила в Южную Корею самолет за медсредствами (Фото)

Украина отправила в Южную Корею самолет за медсредствами (Фото)
00:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Очередной самолет привезет в Украину из Южной Кореи специальные медицинские средства защиты.

В Республику Корея отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, по личному поручению Владимира Зеленского этим бортом также будет доставлено на родину 10 граждан Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения.

"На обратном пути самолет привезет в Украину многократные защитные костюмы и другие средства защиты, которые впоследствии будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - отмечается в сообщении.

Борьба с COVID-19: Украинский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Италию

Ранее Украина уже привезла из Кореи 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19 и они уже используют в украинских больницах.

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Украина, Южная Корея, Самолет, Корея, Спецрейс.
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