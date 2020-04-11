COVID-19 на Херсонщине: сколько врачей изолировались

Новости Украины:На Херсонщине свыше 200 медиков на самоизоляции, у 12 - Covid-19.

На Херсонщине по состоянию на 10 апреля на самоизоляции находятся 202 медицинских работника, это почти на 90 человек больше, чем по состоянию на 8 апреля.

Об этом на брифинге заявил начальник областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Юрий Ромаскевич.

"На самоизоляции на утро сегодняшнего дня 202 человека - медицинских работников", - отметил Ромаскевич.

Covid-19, по его словам, диагностирован у 12 медицинских работников (трое из Голопристанского района и девять - из Алешковского). Только один медицинский работник находится на лечении в областной инфекционной больнице в состоянии средней тяжести. Другие больные медработники не требуют госпитализации и находятся на лечении дома.

Все шесть человек из Алешковского района, у которых был диагностирован коронавирус 9 апреля - это медики, отметил Ромаскевич.