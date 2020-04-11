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В Харькове произошло ужасное ДТП со "скорой" (Фото)

В Харькове произошло ужасное ДТП со "скорой" (Фото)
08:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В результате ДТП погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В пятницу вечером, 10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

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Еще четверо пассажиров скорой помощи — 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер — получили травмы и были доставлены в больницу.

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ДТП, Харьков, Скорая помощь, Нацполиция.
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