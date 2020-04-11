Пасха 2020: Римо-католики во Львове решили не святить паски и закрыть храмы

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса во Львове на Пасху закроют храмы для верующих для снижения рисков заражения заболеванием.

В это воскресенье, в которое католики отметят Пасху, все римо-католические храмы Львова будут открыты только для священников, а освящение пасок в храмах города не будет проводиться.

Такое решение церковного руководства обнародовал сегодня мэр Львова Андрей Садовый.

"В это воскресенье все римо-католические храмы Львова будут только для священников, для верующих они будут закрыты, но вы можете увидеть богослужение через соцсети, по телевидению. Также католики приняли очень серьезное решение: освящения пасок не будет. Каждый может дома это сделать, освятив свяченой водой", - сказал Садовый.

Он выразил слова уважения и благодарности епископу Римо-католической церкви в Украине владыке Мечиславу Мокшицкому за такие взвешенные решения и добавил, что праздновать что-либо можно будет только после окончания карантина.

Как сообщалось, Православная Церковь Украины не будет проводить традиционные совместные освящения вербы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.