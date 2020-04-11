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Нацполиция: запрет украинцам выходить из дома в регионах является рекомендательным

Нацполиция: запрет украинцам выходить из дома в регионах является рекомендательным
13:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине гражданам не рекомендуют покидать дома.

В Нацполиции сообщили, что решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах по ограничению свободы передвижения граждан в определенные часы носит рекомендательный характер, ведь комендантский час может быть введен только при условии введения чрезвычайного положения.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер", — говорится в сообщении. 

COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом

Указано, что при этом в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций. 

"В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", — сообщили в управлении коммуникации.

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Украина, Карантин, Нацполиция.
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