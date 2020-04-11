На Ровенщине произошло смертельное ДТП: подробности (Фото)

Новости Украины:Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 11 апреля, около 6:40.

В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" утром в субботу, 11 апреля, погиб житель Закарпатья.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 11 апреля, около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп". Следователь предварительно установил, что на автодороге возле села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class" - 45-летний житель Закарпатской области, - не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

В то же время некоторые СМИ сообщают, что за рулем находился известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки".

По факту аварии начато досудебное расследование.