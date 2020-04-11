Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса
COVID-19 в Украине: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса
Штаб ООС: Боевики 7 раз нарушили режим "тишины", ранены трое военных
ООС: Боевики 7 раз нарушили "тишину", ранены трое военных
Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса
Тренер паралимпийской сборной Украины вылечился от коронавируса
Появились новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: скандальные детали
Новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: детали

Штаб ООС: Боевики 7 раз нарушили режим "тишины", ранены трое военных

Штаб ООС: Боевики 7 раз нарушили режим "тишины", ранены трое военных
20:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о не менее семи атаках боевиков по украинским позициям с начала текущих суток.

В течение 11 апреля вооруженные формирования боевиков семь раз нарушили режим прекращения огня, пишет пресс-центр Операции объединенных сил.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов. Утром российские наемники по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой", — указано в сообщении пресс-центра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования боевиков из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли украинских военных неподалеку Славного и Широкино.

COVID-19: В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления

"В результате преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", — добавили в ООС.

Напомним:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Жертвы, Донбасс, ВСУ, Карантин, Обстрелы, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
03 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
04 Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
05 Тела умерших оставляли на улице: В Эквадоре рекордное количество случаев COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Польская эпидемия: более 6 тыс случаев COVID-19, 208 смертей
Польская эпидемия: более 6 тыс случаев COVID-19, 208 смертей
Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
Пасха 2020: вкусные рецепты пасхальных куличей (Фото)
Пасха 2020: вкусные рецепты пасхальных куличей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь