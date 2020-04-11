Штаб ООС: Боевики 7 раз нарушили режим "тишины", ранены трое военных

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о не менее семи атаках боевиков по украинским позициям с начала текущих суток.

В течение 11 апреля вооруженные формирования боевиков семь раз нарушили режим прекращения огня, пишет пресс-центр Операции объединенных сил.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов. Утром российские наемники по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой", — указано в сообщении пресс-центра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования боевиков из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли украинских военных неподалеку Славного и Широкино.

"В результате преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", — добавили в ООС.

Напомним:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.