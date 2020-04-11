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ГБР начало расследование аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

ГБР начало расследование аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе
22:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГБР

Новости Украины:Следователи ГБР начали расследование по факту аварийной посадки самолета МИГ-29 в Мелитополе.

Следователи Государственного бюро расследований в городе Мелитополе начали досудебное расследование из-за нарушения правил полетов, повлекшее повреждение военного самолета, пишут в сообщении ГБР.

В ГБР сообщили, что: “Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, осуществляющих досудебное расследование по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины)”.

По предварительной информации, 10 апреля 2020 года около 21 часов вечера пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета “МИГ-29” нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

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Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины”, — указано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

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Самолет, МиГ, Аварийная посадка, Мелитополь, ГБР.
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