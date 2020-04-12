В Одесской области за сутки зафиксировали еще 10 случаев коронавируса

Новости Украины:На Одесчине у 10 человек обнаружили коронавирус.

В Одесской области за сутки у десяти человек выявлено инфицирование COVID-19.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 10 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом", - сообщил чиновник. Заболевание выявлено в Одессе, в райцентрах одноименных районов области Измаил, Беляевка и Сарата, а также в поселке Староказачье Белгород-Днестровского района.

По информации, полученной от медиков, никто из этих заболевших за границу не выезжал. Одна из зараженных женщин недавно была на поминальном ужине, где контактировала с инфицированным мужчиной, вернувшимся из Польши.

"Уже 63 человека в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19", - подчеркнул глава ОГА.

По его данным, заболели четыре женщины в возрасте от 36 до 71, четверо мужчин в возрасте 34-80 лет, а также 8-летняя девочка и 3-летний мальчик. По другой информации, возраст двух заболевших детей – 2 года и 5 лет. Дети – из разных семей. Пока предполагается, что они заразились от людей, у которых болезнь протекает бессимптомно.