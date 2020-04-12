В Броварах произошел пожар из-за поджога травы (Фото)

Новости Украины:В Броварах случился сильный пожар из-за подпала сухой травы.

В Броварах поднялась масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели уже прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.

Как сообщает "24 канал", это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорания травяного настила.

Отмечается, что загорелась большая участок травы около улицы Голубева.

Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.