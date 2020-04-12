Огненная стихия: В Чернобыльской зоне уже девять дней подряд тушат пожары (Фото)

Новости Украины:В связи с большими масштабами пожаров в Чернобыльской зоне не прекращается тушение огня сотрудниками ГСЧС.

В воскресенье, 12 апреля, в зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 12 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 353 человек и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человек личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которым 11 апреля осуществлено 107 сбросов – 250 т воды).

Как сообщалось ранее, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Потом занялся также травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га. Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.