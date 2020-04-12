Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Киеве и нескольких областях

Новости Украины:В связи с большим количеством пожаров в некоторых областях Украины синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность.

12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что 12-13 апреля по Киеву и Киевской области также будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По текущей информации ГСЧС, по состоянию на 7:00 12 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств в Киевской области. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

По состоянию на 7:00 12 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищевского лесничеств в Житомирской области локализован. Открытого огня нет, наблюдается тление 2 очагов на общей площади около 6 га (за сутки ликвидирован 1 очаг на площади около 2 га).