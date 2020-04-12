Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Подозрения на COVID-19: За сутки в Украине госпитализировали 175 человек
Подозрения на COVID-19: За сутки в Украине госпитализировали 175 человек
Де Росси заявил о желании занять место Фонсеки в Роме
Де Росси заявил о желании занять место Фонсеки в Роме
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля

Ночной инцидент: В городе Днепр спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей

Ночной инцидент: В городе Днепр спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей
09:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В связи с поступившим заявлением, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар двух автомобилей на городе Днепр.

В городе Днепр спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей. В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"12-го апреля в 05:13 в Службу спасения "101"поступило сообщение о пожаре на улице Днепросталевская Индустриального райноу города Днепр. Установлено, что горит 2 автомобиля Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI и Mercedes-Benz Vito", - говорится в сообщении

Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Киеве и нескольких областях

Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожено автомобили и поврежден прицеп для перевозки автомобилей. Площадь пожара составила 11 кв. м.

"Пожар локализован в 5:33 и ликвидирован в 6:03. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на проспекте Героев Соборного района города Днепр.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пожар, Авто, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
04 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
05 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ночные заморозки: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 12 апреля
Ночные заморозки: чем "удивит" погода сегодня, 12 апреля
Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Киеве и нескольких областях
Чрезвычайная пожарная опасность в Киеве и областях
В Украине более полсотни человек с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ
COVID-19 в Украине: 54 человека находятся на аппаратах ИВЛ
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь