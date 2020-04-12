Ночной инцидент: В городе Днепр спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей

Новости Украины:В связи с поступившим заявлением, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар двух автомобилей на городе Днепр.

В городе Днепр спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей. В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"12-го апреля в 05:13 в Службу спасения "101"поступило сообщение о пожаре на улице Днепросталевская Индустриального райноу города Днепр. Установлено, что горит 2 автомобиля Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI и Mercedes-Benz Vito", - говорится в сообщении

Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожено автомобили и поврежден прицеп для перевозки автомобилей. Площадь пожара составила 11 кв. м.

"Пожар локализован в 5:33 и ликвидирован в 6:03. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на проспекте Героев Соборного района города Днепр.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.