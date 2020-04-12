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Чечеткин: В ГСЧС ежедневно фиксируют по 700-800 пожаров в экосистемах

Чечеткин: В ГСЧС ежедневно фиксируют по 700-800 пожаров в экосистемах
11:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:За последние недели по Украине наблюдается тенденция большого количества пожаров.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что спасатели фиксируют 700-800 пожаров в экосистемах ежедневно. Иногда эта цифра увеличиватся до 1200 пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"Процесс ликвидации пожаров в экосистемах - очень сложный и утомительный. Сейчас продолжается борьба с пожарами в Чернобыльской зоне. Дважды в день мы проводим замеры радиации. И на сегодняшний день эти показатели не превышают допустимые значения. Однако, в Чернобыльской зоне есть отдельные участки, где отмечается превышение радиационного фона. Это происходит там, где как раз бушует пожар. Поэтому, при ликвидации этого пожара, мы вынуждены часто менять личный состав. Где-то раз в сутки", - сказал руководитель ГСЧС.

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Он отметил, что с начала недели, кроме пожара в Зоне отчуждения, в Украине было еще два масштабных возгорания леса - в Житомирской и Черниговской областях. Поэтому за последнюю неделю было совершено 280 вылетов пожарной авиации, сброшено почти полторы тысячи тонн воды.

"Главный тезис, который я не устаю повторять и который заложен в реформирование ГСЧС, - это формирование высокого уровня культуры безопасности у нашего населения. Во многих странах на этих вопросах строится экономика", - добавил Чечеткин.

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул верховой лесной пожар на площади 20 га. Затем загорелся также травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошная на площади около 4 га. Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества вспыхнул пожар травяного настила и кустарников.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, Пожары, ГСЧС, Экосистемы.
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