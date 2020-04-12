На Днепропетровщине зафиксировали два новых случая COVID-19

Новости Украины:В Днепропетровской области два человека заразились коронавирусом COVID-19.

В Днепропетровской области сегодня обнаружили два новых случая COVID-19, коронавирусную инфекцию подтвердили у жителей областного центра.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, сообщает пресс-служба ОГА.

"Каждый день проверяем на COVID-19 жителей с подозрениями, тех, кто контактировал с больными, недавно вернулся из-за границы или имеет диагноз "пневмония". В общем методом ПЦР-исследований уже обследовали более тысячи жителей области. Сегодня обнаружили два новых случая заболевания. Болезнь подхватили жители Днепра", - отметил Бондаренко.

В общем в области - 60 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, четыре человека уже выздоровели.