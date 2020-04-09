Глава Днепропетровской ОГА рассказал о новых случаях заболевания Covid-19 в области

Новости Украины:В Днепропетровской области сегодня провели еще 247 ПЦР-исследований.

В Днепропетровской области зафиксировано 4 новых случая заболевания COVID-19. Так, лабораторные тесты показали COVID-19 у двух мужчин из Каменского и у двух женщин из Павлограда и Петропавловки. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Каждый день проверяем людей с подозрением на коронавирус. Сегодня уже провели 247 ПЦР-исследований. Днем имели шесть новых случаев заражения. Сейчас болезнь подтвердилась еще у четырех. Подхватили COVID-19 двое мужчин из Каменского и две женщины из Павлограда и Петропавловки" , - отметил Бондаренко.

Он добавил, что эпидемическая ситуация в регионе под контролем.

"Есть запас высокоточных лабораторных тестов. Готовые принимать больных коронавирусом 18 определенных госпитальных баз. Благоустроенные места обсервации для граждан, вернувшихся из-за рубежа", - сообщил Бондаренко.

Отмечается, что по состоянию на 9 апреля в целом в Днепропетровской области - 52 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Четыре человека выздоровели.

Напомним: