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Мэр Николаева рассказал, как будут хоронить скончавшихся от COVID-19

Мэр Николаева рассказал, как будут хоронить скончавшихся от COVID-19
02:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как будут хоронить умерших от коронавируса COVID-19.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что людей, которые умрут от коронавируса, будут хоронить в специальных мешках и закрытых гробах, а также для них будут отведены отдельные места на кладбище, поскольку тела заболевших могут даже после смерти быть разносчиками вируса.

Об этом он заявил в ходе эфира в соцсети, пишут "Преступности.НЕТ".

Таким образом он решил снова призвать горожан соблюдать карантинные меры

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"Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить и не подвергать опасности: людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других. Уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса. Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более продуманными", - сказал Сенкевич.

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Николаев, Карантин, Коронавирус, Александр Сенкевич.
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