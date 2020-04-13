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В Николаевской области уже пять человек заразились коронавирусом

В Николаевской области уже пять человек заразились коронавирусом
06:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Николаевской области зафиксировали 5 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 20.00 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

"Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с.Вороновка Вознесенского района. На данный момент они находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционный болезней". По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных (лиц – ИФ). Из них два человека живут в с.Вороновка, одна в г.Вознесенске", - говорится в сообщении на сайте администрации со ссылкой на оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.

В администрации подчеркнули, что противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются. Уже проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования.

Также сообщается, что в течение воскресенья за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, который госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней".

"Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусные инфекция COVID-19". Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусные инфекция COVID-19" получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции", – уточнили в ОГА.

Вместе с тем, чиновники отметили, что лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 118 пациентов.

"На сегодня 2 обследованных лица с положительным результатом, 93 человека имеют отрицательный результат, 14 проб в работе и 9 в стадии обследования", – сообщили в пресс-службе.

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"С 16 марта введен учет жителей Николаевской области, которые прибыли из-за границы и различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учет было взято 3063 человек. На 20.00 12 апреля 2020 снят с учета 2069 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 994 лицами", – добавили в Николаевской ОГА.

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Украина, Николаев, Коронавирус, COVID-2020.
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