Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с коронавирусом: Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Борьба с коронавирусом: Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
"Никто не хочет быть со мной очень долго": Том Хэнкс об опыте заражения коронавирусом
Том Хэнкс поделился опытом заражения коронавирусом

Хакеры пытаются взломать электронные серверы КГГА

Хакеры пытаются взломать электронные серверы КГГА
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака.

На сервисы электронных услуг Киевской городской государственной администрации (КГГА) осуществляется массированная DDоS-атака, сообщают в Департаменте информационно-коммуникационных технологий гордаминистрации.

"Около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты… За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник вечером.

Согласно информации, система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.

В СБУ похвастались успехами киберотдела в 2019 году

"Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

В пресс-службе КГГА добавили, что несмотря на то, что специалисты по кибербезопасности продолжают нейтрализовать DDоS-атаки и делают все от них зависящее для качественной работы е-сервисов, возможны временные ограничения в доступе к городским сайтов. Городские власти просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Хакеры, КГГА, Кибератака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
02 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
05 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада увеличила штрафы за сжигание сухой травы
Рада увеличила штрафы за сжигание сухой травы
На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
На Донбассе - новый случай COVID-19
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Глава ВОЗ: Путь вниз гораздо медленнее пути вверх
Метан не при чем: что повлияло на таяние льдов в Арктике
Метан не при чем: что повлияло на таяние льдов в Арктике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь