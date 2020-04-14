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Стрельба в ромском поселении близ Мукачево: двум участникам сообщили о подозрении

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Стрельба в ромском поселении близ Мукачево: двум участникам сообщили о подозрении
00:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Полицейские сообщили о подозрении двум участникам стрельбы в ромском поселении близ Мукачево.

На днях в полицию Закарпатской области поступило сообщение, что в селе Великие Лучки Мукачевского района из цыганского табора слышны выстрелы, и, как впоследствии установили, были ранены два человека.

"На место происшествия немедленно прибыли полицейские и спецназовцы. Как выяснилось, днем, около 14 часов, пятнадцать неизвестных на нескольких автомобилях приехали в цыганское поселение. Между одним из гостей и местным мужчиной возник спор, который перерос в драку. Во время столкновения один из мужчин произвел несколько выстрелов, в результате чего двое участников конфликта получили ранения. Они были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи", - сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержаны двое подозреваемых в преступлении, 27-ми и 32-летниц жители Мукачево.

"На сегодня им сообщено о подозрении в совершении преступления. Следователи по согласованию прокурора подготовили ходатайство для избрания в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по делу продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним: 

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Стрельба, Закарпатская область, Мукачево, Нацполиция.
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