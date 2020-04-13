Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин, там зафиксировано 90 случаев COVID-19

Новости Украины:Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса.

Киево-Печерская Лавра закроется на карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на утро 13 апреля подтверждены 495 случаев COVID-19. В целом по Украине зафиксировано 3 тыс. 102 случая заболевания, из них 325 за минувшие сутки.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.