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Больницам "не хватает рук": Во Франковске заболели более 400 медиков

Больницам "не хватает рук": Во Франковске заболели более 400 медиков
14:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Инвано-Франковской области заболело около четырех сотен медиков.

В Ивано-Франковске на больничных находятся 430 медработников, что создает дефицит работающих в больницах.

Об этом на заседании исполнительного комитета горсовета сказала начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

"На больничных сегодня находятся 430 медицинских работников", - отметила Бойко.

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По её словам, в числе больных медиков 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, еще 306 человек - медики других больниц.

По словам Бойко, эти цифры свидетельствуют, что большое количество медицинского персонала выбыло из своей профессиональной деятельности. Она заметила, что не у всех медиков COVID-19, в то же время все они находятся на лечении в медучреждениях - более 30 медиков лечатся в Центральной городской клинической больнице, еще 9 - в городской больнице №1, около 20 - в областной инфекционной.

"Нам очень необходимы медработники в наши больницы. Те, которые работают, уже очень истощены. Очень нужны медсестры и санитарки. Мы готовы брать по соглашению людей, которые согласятся", - уверил Ивано-Франковской городской голова Руслан Марцинкив. 

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По официальной информации, в Ивано-Франковске в течение последних недель к семейным врачам обратились 6,5 тысячи человек с лихорадкой, а с признаками гриппа и ОРВИ - еще почти 7 тысяч взрослых и 3,2 тысячи детей. Онлайн-консультации врачей получили почти 20 тысяч франковцев. 

На прошлой неделе в Ивано-Франковске умерла врач. Вчера умерли две медсестры: в Богородчанском районе и в городе Яремче. Пока не известно, была ли у медиков коронавирусная инфекция, ждут результаты исследования.

На Прикарпатье по состоянию на 14 апреля COVID-19 лабораторно подтвержден в 332 случаях, из них 26 случаев - летальные.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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Украина, Медики, Карантин, Больницы, Коронавирус, Covid-19.
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