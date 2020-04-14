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Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
14:14 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника.

Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника головой госагентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом говорится в распоряжении №410 от 13 апреля.

"Назначить Калашника Сергея Васильевича председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в сообщении.

Калашник до этого исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС".

Сергей Калашник родился в 1965 году.

В 1989 году окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. Долгое время работал на Запорожском абразивном комбинате, пройдя путь от механика до заместителя начальника цеха.

Позже занимал руководящие должности в различных украинских и зарубежных компаниях, в том числе был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "Новарка". С 19 марта 2019 года - исполняющий обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС".

Калашник назначен на должность председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Напомним, что врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения с февраля 2020 года была Екатерина Павлова.

Напомним:

Из-за поджога травы пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже 10 дней. Спасатели отмечают, что на этой территории сейчас продолжается тушение очагов тления лесного пожара.

Президент Владимир Зеленский 14 апреля заслушает информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина относительно пожаров.

Центр ядерной безопасности сообщал, что 14 апреля ветер изменит направление и загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев.

При этом мэр столицы и центр общественного здоровья сообщили, что радиационный фон на территории Киевщины, Киева и Житомирской области не превышает нормы.

В Беларуси сохраняется стабильная радиационная обстановка, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды в связи пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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Кабмин, Чернобыльская зона, Зона ЧАЭС, Сергей Калашник.
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