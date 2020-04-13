Зеленский о пожаре в зоне отчуждения: Общество должно знать правду и быть в безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и 14 апреля заслушает информацию главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о происходящих там пожарах.
Об этом президент написал на своей странице в Facebook в понедельник вечером.
"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - сказано в сообщении.
Напомним:
Спасатели уверяют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверяет, что изменений радиационного фона в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нет.
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