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Зеленский о пожаре в зоне отчуждения: Общество должно знать правду и быть в безопасности

Зеленский о пожаре в зоне отчуждения: Общество должно знать правду и быть в безопасности
23:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и 14 апреля заслушает информацию главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о происходящих там пожарах.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - сказано в сообщении.

Напомним: 

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Пожар, Чернобыль, Николай Чечеткин, Владимир Зеленский.
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