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Пожар в Чернобыльской зоне: что с радиационным фоном в Киеве

Пожар в Чернобыльской зоне: что с радиационным фоном в Киеве
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Спасатели уверяют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В Чернобыльской зоне продолжается горение травяного настила и лесной подстилки, в тушении задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, в том числе авиация.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован, там наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

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"Ситуация в Корогодском лесничестве полностью контролируется, привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара", - сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На данном участке задействованы более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники. Всего на территории Зоны отчуждения задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС более 300 человек и 60 единиц техники, в том числе авиация.

На всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.

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"Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час)", - уверяют в ГСЧС.

Как сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га. 

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что правительство должно инициировать перед Верховной Радой повышение штрафов и даже введение уголовного наказания за причинение пожаров в экосистемах.

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Пожар, Пожары, Радиация, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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