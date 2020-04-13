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Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели за сутки сбросили 370 тонн воды авиацией

Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели за сутки сбросили 370 тонн воды авиацией
09:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

В Чернобыльской зоне в понедельник, 13 апреля, спасатели продолжают тушение пожаров на территории трех лесничеств - Корогодского, Котовского и Денисовецкого. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 13 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса - 370 т воды).

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Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Затем занялся также травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га. Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

Напомним: 

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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