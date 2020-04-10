Пожар в Житомирской области: выгорело более 180 га леса

На Житомирщине открыли уголовное производство по факту умышленного поджога сухой травы, повлекшее лесные пожары на площади более 180 га.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Как отмечается в сообщении прокуратуры, под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного поджога сухой травы на берегу реки неподалеку пгт Народичи (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
По данным следствия, мужчина, личность которого сейчас устанавливают, 3 апреля умышленно поджег сухую траву на берегу реки Уж, недалеко от поселка Народичи.
От возгорания сухостоя огонь перекинулся на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары лесных массивов в Народичском, Базарском и Клищивском лесничествах ГП "Народичское специализированное лесное хозяйство".
По предварительным подсчетам, выгорело более 180 га леса. К ликвидации последствий лесного пожара были привлечены более 300 пожарных и 70 единиц техники, а также авиация ГСЧС Украины.
На сегодняшний день, 10 апреля, пожар не локализован, остается горение отдельными очагами на четырех участках общей площадью около 15 га в районе населенных пунктов Звиздаль, Малые Миньки, Рудня-Осошня и Калиновка.
Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и окончательные площади сгорания лесных насаждений.
Досудебное расследование проводит Народичское отделение полиции. Тому, кто совершил поджог, грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
Напомним:
В Кабмине хотят усилить наказание для поджигателей сухостоя.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны не становится лучше.
В зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами.