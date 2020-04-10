Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вице-премьер Украины о карантине: Точно будет продление
Вице-премьер Украины о карантине: Точно будет продление
Ляшко о карантине: Результаты мы увидим буквально через 7-8 дней
Ляшко о карантине: Результаты мы увидим буквально через 7-8 дней
Основные изменения правил футбола (список)
Основные изменения правил футбола (список)
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?

Пожар в Житомирской области: выгорело более 180 га леса

Пожар в Житомирской области: выгорело более 180 га леса
01:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Житомирщине выгорело уже более 180 гектаров леса, правоохранители взялись за поджигателя.

На Житомирщине открыли уголовное производство по факту умышленного поджога сухой травы, повлекшее лесные пожары на площади более 180 га.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного поджога сухой травы на берегу реки неподалеку пгт Народичи (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, личность которого сейчас устанавливают, 3 апреля умышленно поджег сухую траву на берегу реки Уж, недалеко от поселка Народичи.

От возгорания сухостоя огонь перекинулся на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары лесных массивов в Народичском, Базарском и Клищивском лесничествах ГП "Народичское специализированное лесное хозяйство".

По предварительным подсчетам, выгорело более 180 га леса. К ликвидации последствий лесного пожара были привлечены более 300 пожарных и 70 единиц техники, а также авиация ГСЧС Украины.

На сегодняшний день, 10 апреля, пожар не локализован, остается горение отдельными очагами на четырех участках общей площадью около 15 га в районе населенных пунктов Звиздаль, Малые Миньки, Рудня-Осошня и Калиновка.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и окончательные площади сгорания лесных насаждений.

Досудебное расследование проводит Народичское отделение полиции. Тому, кто совершил поджог, грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Прокуратура, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
02 От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)
03 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
04 Восстановление экономики: Шмыгаль обсудил с регионами выход из карантина
05 В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
76 новых случаев Covid-19: в Черновицкой области введут особый режим (Видео)
В Черновицкой области на выходных будет введен особый режим
Не прогадайте: ошибки, которые могут испортить ваш образ (Фото)
Не прогадайте: ошибки, которые могут испортить ваш образ (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь