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Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС: открытого огня нет, но продолжается тление травы

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Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС: открытого огня нет, но продолжается тление травы
08:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В зоне отчуждения ЧАЭС открытого огня нет, продолжается тление травяного настила отдельными очагами.

В зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 9 апреля на территории Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно во взаимодействии с подразделениями пожарной охраны ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров. На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

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Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники. 8 апреля авиацией ГСЧС осуществлено 61 сброс (248 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 40 сбросов (80 тонн воды).

Как сообщалось, в Зоне отчуждения накануне произошел еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил.

Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС выросла во вторник днем с 10,5 га до 35 га

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что правительство должно инициировать перед Верховной Радой повышение штрафов и даже введение уголовного наказания за причинение пожаров в экосистемах.

Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.

Во Львовской области горит городская свалка мусора возле Новояворовска.

В Житомирской области спасатели тушат 15 га лесных пожаров, возникших на территории Народичского, Базарского и Клищевского лесничеств ГП "Народичское СЛХ" Народичского района.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием оперативно устанавливать личности поджигателей сухой травы и мусора в столице.

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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