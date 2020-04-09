Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС: открытого огня нет, но продолжается тление травы

Новости Украины:В зоне отчуждения ЧАЭС открытого огня нет, продолжается тление травяного настила отдельными очагами.

В зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 9 апреля на территории Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно во взаимодействии с подразделениями пожарной охраны ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров. На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники. 8 апреля авиацией ГСЧС осуществлено 61 сброс (248 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 40 сбросов (80 тонн воды).

Как сообщалось, в Зоне отчуждения накануне произошел еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил.

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