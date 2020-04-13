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Геращенко о пожаре в зоне отчуждения: Изменения радиационного фона не наблюдаются

Геращенко о пожаре в зоне отчуждения: Изменения радиационного фона не наблюдаются
23:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По словам замглавы МВД, изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверяет, что изменений радиационного фона в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нет.

"Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается", - написал замминистра на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

В своем посте Геращенко указал гугл-метки хранилищ ядерного топлива: ХОЯТ-1, в котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000г ЧАЭС, и ХОЯТ-2, которое не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС.

"Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены", - написал замглавы МВД о ситуации на ХОЯТ-1.

"Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесный" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции", - отметил Геращенко.

По его словам, вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара, а до зелёных насаждений расстояние более 100 метров.

"Пожар, который шёл в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный" был потушен на дальних подступах ещё утром. Как сказал один из экспертов, строивших ХОЯТ- 2 и обслуживающих ХОЯТ -1 и "Подлесный" сказал мне "Антон, там нечему было бы гореть, даже если бы там все залить напалмом", - написал Геращенко.

Он пояснил, что пишет об этом и размещает фотографии для того, чтобы "хоть чуть-чуть, но стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне отчуждения".

"Спасатели работают в очень сложных условиях. Тушение лесных и болотных пожаров - одна из самых сложных задач, особенно после сухой, бесснежной зимы и целого месяца без осадков. Традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения ... Спасатели тушат пожар с использованием авиации, обрушивая сотни тонн воды с неба. Но этого пока не достаточно, чтоб потушить все очаги возгорания", - отметил он.

Геращенко добавил: "Задача спасателей - препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры. И они справятся с этой задачей".

Напомним: 

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Пожар, МВД, ЧАЭС, Чернобыль, Антон Геращенко.
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