В столице создают Централизованную закупочную организацию

Новости Украины:В Киеве власти уже работают над созданием новой закупочной организации.

Проект решения о создании Централизованной закупочной организации проходит процедуру согласования в постоянных комиссиях Киевсовета.

Об этом рассказала директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник, сообщает пресс-служба КГГА.

"Централизованная закупочная организация – это юридическое лицо-заказчик, которое будет в соответствии с Законом "О публичных закупках" организовывать и проводить процедуры закупок, также и по рамочным соглашениям, в интересах органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые согласно Закона являются заказчиками, распорядителями, получателями средств бюджета города Киева, без цели получения прибыли", – отметила Мельник.

Проект решения Киевского городского совета "О создании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Централизованная закупочная организация города Киева" зарегистрирован по представлению Киевского городского головы Виталия Кличко 18 июля 2019 года.

Согласно статье 1 новой редакции Закона, централизованная закупочная организация может заключать в интересах заказчиков рамочные соглашения, применение которых предоставляет возможность заказчикам обеспечить экономию времени и административных ресурсов, закупая товары и услуги на срок до 4 лет, при этом потратив время и ресурсы ЦЗО на обеспечение заключения рамочных соглашений лишь один раз.

"Преимущества создания ЦЗО являются очевидными. Во-первых, это позволит экономить средства за счет снижения операционных затрат и экономии от масштаба, повысить эффективность использования ресурсов, стандартизировать закупки и усовершенствовать профессиональный уровень их проведения", – отметила Мельник.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.