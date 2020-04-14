ООС: боевики 4 раза нарушили режим "тишины", двое военных ранены

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов со стороны боевиков.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Все факты нарушений противником режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли наши подразделения возле Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Против наших защитников вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

"В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.