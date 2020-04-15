В Николаевском зоопарке показали встречу пары белых медведей: видео

Новости Украины:В Николаевском зоопарке после долгой разлуки встретились двое белых медведей.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий показал видео встречи двух обитателей зверинца - белых медведей. Соответствующие фото и видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Белые медведи сегодня поставили перед нами вопрос ребром. Или соединяйте нас, или надо что-то делать... Зефирка утром свою дочку Сметанку загнала в берлогу и не давала ей оттуда показать и носа. Нанук из соседнего вольера стал выбивать шибер с такой силой, что грохот стоял на весь зоопарк, и железо могло не выдержать. Пришла весна и время гона у полярных медведей", - написал директор зоопарка.

По его информации, медведи не общались уже два года.

"Наша медведица была занята воспитанием дочери Сметанки, а Нанук холостяковал. Но девочка уже подросла, и надо было бы ее уже отправить в Китай в зоопарк Чинькдао по Европейской программе. Однако, по разным причинам эта отправка все откладывается. Ее папа и мама встретились с большим энтузиазмом и очень нас этим порадовали. Если все пойдет нормально, то к концу года могут быть и малыши", - рассказал он.

Топчий добавил, что медвежонку нужно срочно строить временный вольер, но средств на это пока нет. "Наш координатор из Шотландии прислал чертежи и рекомендации. Однако, где взять деньги? Проблема. А пока порадуйтесь любви наших белых мишек", - отметил директор зверинца.