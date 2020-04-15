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В Николаевском зоопарке показали встречу пары белых медведей: видео

В Николаевском зоопарке показали встречу пары белых медведей: видео
07:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Николаевском зоопарке после долгой разлуки встретились двое белых медведей.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий показал видео встречи двух обитателей зверинца - белых медведей. Соответствующие фото и видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Белые медведи сегодня поставили перед нами вопрос ребром. Или соединяйте нас, или надо что-то делать... Зефирка утром свою дочку Сметанку загнала в берлогу и не давала ей оттуда показать и носа. Нанук из соседнего вольера стал выбивать шибер с такой силой, что грохот стоял на весь зоопарк, и железо могло не выдержать. Пришла весна и время гона у полярных медведей", - написал директор зоопарка.

По его информации, медведи не общались уже два года.

"Наша медведица была занята воспитанием дочери Сметанки, а Нанук холостяковал. Но девочка уже подросла, и надо было бы ее уже отправить в Китай в зоопарк Чинькдао по Европейской программе. Однако, по разным причинам эта отправка все откладывается. Ее папа и мама встретились с большим энтузиазмом и очень нас этим порадовали. Если все пойдет нормально, то к концу года могут быть и малыши", - рассказал он.

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Топчий добавил, что медвежонку нужно срочно строить временный вольер, но средств на это пока нет. "Наш координатор из Шотландии прислал чертежи и рекомендации. Однако, где взять деньги? Проблема. А пока порадуйтесь любви наших белых мишек", - отметил директор зверинца.

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Николаев, Зоопарк, Медведи, Владимир Топчий.
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