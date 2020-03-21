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В зоопарке Бердянска родились белые тигрята (Видео)

В зоопарке Бердянска родились белые тигрята (Видео)
05:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В зоопарке города Бердянск белая тигрица родила двоих тигрят.

В бердянском зоопарке "Сафари" белая тигрица Азира привела потомство. Рано утром на свет появились двое тигрят.

Видео руководство зоопарка опубликовало на странице в Facebook.

"Друзья, спешим поделиться с вами главной новостью зоопарка. Карантин карантином, а природа не стоит на месте и старается радовать такими моментами, как сегодня. Утром 20.03.20 наша белая тигрица Азира родила малышей, пока двоих, но возможно появятся еще", - говорится в сообщении.

Пол тигрят пока не определили. Хищную маму пока не тревожат. Уже завтра, 21 марта, зоопарк объявит конкурс на интересные имена для них.

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Тигрица Азира приехала в Бердянск из Братиславы. В 2018 году она уже приводила потомство: двое мальчиков и девочку. Тигрица родилась абсолютно белой.

Напоминаем, из зоопарка в Одессе сбежал конь и устроил в Преображенском парке настоящий переполох.

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Зоопарк, Бердянск, Тигр.
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