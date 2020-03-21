В зоопарке Бердянска родились белые тигрята (Видео)

В бердянском зоопарке "Сафари" белая тигрица Азира привела потомство. Рано утром на свет появились двое тигрят.
Видео руководство зоопарка опубликовало на странице в Facebook.
"Друзья, спешим поделиться с вами главной новостью зоопарка. Карантин карантином, а природа не стоит на месте и старается радовать такими моментами, как сегодня. Утром 20.03.20 наша белая тигрица Азира родила малышей, пока двоих, но возможно появятся еще", - говорится в сообщении.
Пол тигрят пока не определили. Хищную маму пока не тревожат. Уже завтра, 21 марта, зоопарк объявит конкурс на интересные имена для них.
Тигрица Азира приехала в Бердянск из Братиславы. В 2018 году она уже приводила потомство: двое мальчиков и девочку. Тигрица родилась абсолютно белой.
Напоминаем, из зоопарка в Одессе сбежал конь и устроил в Преображенском парке настоящий переполох.