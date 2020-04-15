Украинцев предупреждают о лавинах в Карпатах

Новости Украины:В связи с осадками в Карпатах 15 апреля сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей..

"По данным Укргидрометцентра, 15 апреля, в связи с осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в четверг утром.

Напомним, в ближайшие сутки, 15 апреля, холодный воздух с севера Европы охватит всю территорию Украины, атмосферный фронт обусловит осадки, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, ночью также в центральных и южных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков, лишь днем в северо-западных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью в юго-восточной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, на крайнем юге до 15°.