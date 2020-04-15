COVID-19 в Киеве: Кого в столице тестируют на коронавирус

Новости Украины:В Киеве в приоритете тестируют граждан с симптомами коронавируса с помощью ПЦР тестов.

Тестирование ПЦР на коронавирусную болезнь в столице делают только тем, у кого есть симптомы болезни или тем, кто имел контакт с больным, кто недавно вернулся из-за границы, ил контактировал с такими людьми.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Тестирование полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 делают только тем, у кого есть симптомы болезни. Или тем, кто имел контакт с больным, кто недавно вернулся из-за границы, или контактировал с такими людьми... Лабораторно исследуют ПЦР тесты в Киеве в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказал Кличко.

Он отметил, что сначала врачи, с помощью тестов на другие виды вируса, исключают заболевания ними. Если не подтверждено другого вирусного заболевания, тогда материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

"ПЦР тестов в столице сделали уже более 4 тысяч. И мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном - производства Китая и Южной Кореи. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР тестов. Их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов", - добавил мэр.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.