"Тишина" на Донбассе: ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений

Новости Украины:На Донбассе миссия ОБСЕ фиксирует снижение количества нарушений режима тишины со стороны боевиков.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за первые три месяца текущего года.

Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

"СММ наблюдала на 25% меньше нарушений режима прекращения огня,

за первые три месяца 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом", - говорится в сообщении.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.