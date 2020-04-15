"Тишина" на Донбассе: ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за первые три месяца текущего года.
Об этом сообщается на Facebook-странице организации.
"СММ наблюдала на 25% меньше нарушений режима прекращения огня,
за первые три месяца 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом", - говорится в сообщении.
Напомним:
На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.